Ramon Terrats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Terrats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramon Terrats kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramon Terrats ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramon Terrats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Terrats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramon Terrats

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Terrats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Terrats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Terrats 18 Ekim 2000 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Terrats Espacio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Terrats Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Ramon Terrats, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramon Terrats'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramon Terratsboyu ve yaşı kaç

Ramon Terrats Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Terrats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ramon Terrats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Terrats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Damm U19

1 Temmuz 2019 yılında Sant Andreu

24 Temmuz 2020 yılında Girona FC B

1 Kasım 2020 yılında Girona FC

18 Ocak 2023 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2023 yılında Girona FC

Ramon Terrats kimdir

Ramon Terrats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Terrats şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Ramon Terrats nereli

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