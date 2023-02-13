İker Goujon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Goujon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Goujon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Goujon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Goujon 11 Eylül 1999 tarihinde Tarragona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iker Goujón Pozuelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Goujon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. İker Goujon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İker Goujon'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Goujon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İker Goujon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Goujon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Goujon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Reus B

23 Temmuz 2019 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

İker Goujon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Goujon şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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