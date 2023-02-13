Alex Millan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Millan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Millan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Millan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Millan 7 Kasım 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Millán Iranzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Millan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alex Millan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Millan'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Millan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.millan9/

Alex Millan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Millan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Millan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Millan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2017 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal

13 Ağu 2021 yılında Cercle Brugge

27 Ocak 2022 yılında Villarreal

28 Ocak 2022 yılında Union SG

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

8 Temmuz 2022 yılında Famalicão

7 Ocak 2023 yılında Villarreal

8 Ocak 2023 yılında Villarreal CF B

Alex Millan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Millan şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alex Millan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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