Carlo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Garcia 12 Şubat 2001 tarihinde Villarreal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlo Adriano García Prades şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Carlo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Carlo Garcia'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Ağu 2020 yılında Villarreal CF B

Carlo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Garcia şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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