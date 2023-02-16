Nikita İosifov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İosifov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita İosifov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita İosifov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita İosifov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İosifov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita İosifov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita İosifov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita İosifov 11 Nisan 2001 tarihinde Tambov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иосифов Никита Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita İosifov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nikita İosifov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita İosifov'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikita İosifov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iosifov_11/

Nikita İosifovboyu ve yaşı kaç

Nikita İosifov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita İosifov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikita İosifov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita İosifov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2018 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2020 yılında Loko-Kazanka M.

12 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

Nikita İosifov kimdir

Nikita İosifov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita İosifov şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nikita İosifov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita İosifov nereli

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