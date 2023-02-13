Mamadou Mbacke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Mbacke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Mbacke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Mbacke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Mbacke 21 Kasım 2002 tarihinde Rufisque şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Ibra Mbacke Fall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Mbacke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamadou Mbacke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Mbacke'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Mbacke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mbakeii_4l/

Mamadou Mbacke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Mbacke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mamadou Mbacke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Mbacke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2021 yılında LAFC

25 Ağu 2022 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2023 yılında LAFC

Mamadou Mbacke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Mbacke şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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