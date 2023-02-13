Alex Fores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fores 12 Nisan 2001 tarihinde Real de Montroi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Forés Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fores Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Alex Fores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Fores'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Fores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Fores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Fores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Ağu 2020 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

Alex Fores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fores şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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