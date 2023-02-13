Thiago Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Ojeda 12 Ocak 2003 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Ezequiel Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Ojeda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Ojeda'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thiago Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Thiago Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Ojeda şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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