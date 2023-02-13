Gianni Cassaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni Cassaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni Cassaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianni Cassaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianni Cassaro 10 Nisan 1992 tarihinde Lloret de Mar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian Cassaro Usart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianni Cassaro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianni Cassaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gianni Cassaro'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianni Cassaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianni Cassaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianni Cassaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianni Cassaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CF Lloret

1 Temmuz 2014 yılında UE Olot

1 Temmuz 2015 yılında CE Europa

30 Haziran 2016 yılında UE Olot

21 Temmuz 2016 yılında Peralada

1 Temmuz 2018 yılında CF Talavera

1 Temmuz 2019 yılında UCAM Murcia

20 Ağu 2020 yılında Yeclano

25 Ağu 2021 yılında Villarreal CF B

Gianni Cassaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianni Cassaro şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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