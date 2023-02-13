Antonio Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Pacheco 3 Ocak 2002 tarihinde Callosa de Segura şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Pacheco Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Pacheco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Antonio Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Antonio Pacheco'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Villarreal CF B

Antonio Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Pacheco şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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