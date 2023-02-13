Haissem Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haissem Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haissem Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haissem Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haissem Hassan 8 Şubat 2002 tarihinde Bagnolet şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Mısır uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı هيثم حسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haissem Hassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Haissem Hassan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Haissem Hassan'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haissem Hassan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haissemhassan/

Haissem Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haissem Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Haissem Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haissem Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux U19

1 Temmuz 2018 yılında Châteauroux B

1 Temmuz 2019 yılında LB Châteauroux

2 Ekim 2020 yılında Villarreal CF B

9 Ağu 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Villarreal CF B

Haissem Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haissem Hassan şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haissem Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Porte de Bagnolet (2008–2010), Paris FC (2010-2017), LB Châteauroux (2017-2018)

Fransa U18 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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