Adrian De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian De La Fuente 26 Şubat 1999 tarihinde El Escorial şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián de la Fuente Barquilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian De La Fuente Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Adrian De La Fuente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 12 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian De La Fuente'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian De La Fuente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/delafuente04/

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Adrian De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında RM Kastilya

12 Eylül 2020 yılında Villarreal CF B

Adrian De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian De La Fuente şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Adrian De La Fuente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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