Fer Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fer Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fer Nino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fer Nino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fer Nino 24 Ekim 2000 tarihinde Rota şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Niño Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fer Nino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Fer Nino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fer Nino'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fer Nino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/Ferni_9

Fer Nino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fer Nino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fer Nino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fer Nino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Balón de Cádiz A

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

31 Ocak 2020 yılında Villarreal CF B

1 Ağu 2020 yılında Villarreal

18 Ağu 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Fer Nino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fer Nino şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fer Nino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Rota (2011-2013)

İspanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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