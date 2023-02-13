Dani Tasende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Tasende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Tasende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Tasende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Tasende 6 Temmuz 2000 tarihinde Coristanco şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Esmorís Tasende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Tasende Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Dani Tasende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dani Tasende'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dani Tasende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Tasende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Tasende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Tasende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Ağu 2020 yılında Villarreal CF B

Dani Tasende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Tasende şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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