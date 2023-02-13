İker Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Alvarez 25 Temmuz 2001 tarihinde Andorra la Vella şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Andorra uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iker Álvarez de Eulate Molne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Alvarez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İker Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İker Alvarez'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İker Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

İker Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Alvarez şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İker Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Inter d'Escaldes, ENFAF, FC Andorra, Gimnàstic de Manresa ( -2017), CD Roda (2017-2020)

Andorra takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Andorra U21 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Andorra U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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