Sergio Carreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Carreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Carreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Carreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Carreira 13 Ekim 2000 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Carreira Vilariño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Carreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Sergio Carreira, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Carreira'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Carreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sercarreira7/

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Sergio Carreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Carreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Carreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Carreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo

20 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Celta Vigo

5 Ağu 2022 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Sergio Carreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Carreira şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Carreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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