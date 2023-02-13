Javi Ontiveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Ontiveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Ontiveros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Ontiveros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Ontiveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Ontiveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Ontiveros

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Ontiveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Ontiveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Ontiveros 9 Eylül 1997 tarihinde Marbella şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Ontiveros Parra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Ontiveros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Javi Ontiveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Ontiveros'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javi Ontiveros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/javiontiveros39

http://www.instagram.com/javiontiveros11/

Javi Ontiverosboyu ve yaşı kaç

Javi Ontiveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Ontiveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javi Ontiveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Ontiveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Betis Alty

5 Ağu 2010 yılında Málaga CF Altyap

1 Temmuz 2014 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2016 yılında Málaga CF

31 Ocak 2018 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

20 Ağu 2019 yılında Villarreal

24 Eylül 2020 yılında SD Huesca

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

27 Ağu 2021 yılında Osasuna

28 Ocak 2022 yılında Villarreal

29 Ocak 2022 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Javi Ontiveros kimdir

Javi Ontiveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Ontiveros şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Javi Ontiveros nereli

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