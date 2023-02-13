Liberman Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liberman Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liberman Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liberman Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liberman Torres 16 Mayıs 2002 tarihinde Shushufindi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liberman Bryan Torres Nazareno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liberman Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Liberman Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Liberman Torres'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Liberman Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liberman Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liberman Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liberman Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente B

1 Mart 2021 yılında Ind. Jrs.

24 Ağu 2022 yılında Independiente B

26 Ağu 2022 yılında Villarreal CF B

Liberman Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liberman Torres şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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