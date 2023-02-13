Diego Collado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Collado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Collado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Collado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Collado 9 Ocak 2001 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Collado Raya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Collado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Diego Collado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Collado'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diego Collado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Collado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Collado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Collado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

Diego Collado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Collado şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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