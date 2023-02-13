Sergio Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Lozano 24 Mart 1999 tarihinde Benimuslem şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Lozano Lluch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Lozano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Sergio Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sergio Lozano'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

13 Ağu 2020 yılında FC Cartagena

26 Aralık 2020 yılında Villarreal CF B

Sergio Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Lozano şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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