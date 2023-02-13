Alberto Del Moral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Del Moral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Del Moral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Del Moral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Del Moral 20 Temmuz 2000 tarihinde Villacañas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto del Moral Saelices şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Del Moral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Alberto Del Moral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Del Moral'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alberto Del Moral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Del Moral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Del Moral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Del Moral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2020 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

Alberto Del Moral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Del Moral şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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