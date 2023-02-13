Migue Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Migue Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Migue Leal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Migue Leal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Migue Leal 1 Şubat 1997 tarihinde Castellón de la Plana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Leal Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Migue Leal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Migue Leal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Migue Leal'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Migue Leal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Migue Leal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Migue Leal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Migue Leal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

14 Ağu 2018 yılında Real Murcia

25 Ocak 2019 yılında Villarreal CF B

19 Eylül 2020 yılında FC Groningen

30 Haziran 2021 yılında Villarreal CF B

Migue Leal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Migue Leal şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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