Pablo İniguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo İniguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo İniguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo İniguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo İniguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo İniguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo İniguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo İniguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo İniguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo İniguez 20 Ocak 1994 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Iñiguez de Heredia Larraz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo İniguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERMEDIA, S.L. yapmaktadır. Pablo İniguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo İniguez'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo İniguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:twitter.compablo_iniguez19

http://https:www.instagram.compabloidh

Pablo İniguezboyu ve yaşı kaç

Pablo İniguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo İniguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo İniguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo İniguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Villarreal C

1 Ocak 2012 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2013 yılında Villarreal

21 Ağu 2014 yılında Girona FC

30 Haziran 2015 yılında Villarreal

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

5 Temmuz 2016 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2017 yılında Villarreal CF B

12 Temmuz 2017 yılında Reus Deportiu

19 Temmuz 2018 yılında Hércules CF

30 Haziran 2019 yılında Reus Deportiu

10 Temmuz 2019 yılında Hércules CF

14 Ocak 2021 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

Pablo İniguez kimdir

Pablo İniguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo İniguez şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.F. El Planter

Pablo İniguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo İniguez nereli

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