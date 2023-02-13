Tiago Geralnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Geralnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Geralnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Geralnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Geralnik 31 Mart 2003 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tiago José Geralnik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Geralnik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Geralnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Geralnik'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tiago Geralnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagogeralnik/

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Tiago Geralnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiago Geralnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Geralnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Geralnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate U20

1 Ocak 2020 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Tiago Geralnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Geralnik şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Tiago Geralnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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