Carlos Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Romero 29 Ekim 2001 tarihinde Torrent şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Romero Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Romero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Carlos Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Romero'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Carlos Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Romero şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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