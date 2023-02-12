Gerard Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Moreno 7 Nisan 1992 tarihinde Santa Perpètua de Mogoda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerard Moreno Balagueró şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Gerard Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gerard Moreno'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gerard Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GerardMoreno9

http://www.instagram.com/gerard_moreno/

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Gerard Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerard Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gerard Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2007 yılında Badalona Alty.

1 Temmuz 2010 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2013 yılında Villarreal

8 Temmuz 2013 yılında Mallorca

30 Haziran 2014 yılında Villarreal

13 Ağu 2015 yılında Espanyol

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

Gerard Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Moreno şuan Villarreal takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Gerard Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

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