Akinsola Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinsola Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akinsola Akinyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akinsola Akinyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akinsola Akinyemi 12 Temmuz 1993 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Akinsola Ihayere Azeez Akinyemi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akinsola Akinyemi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Akinsola Akinyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Akinsola Akinyemi'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akinsola Akinyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akinsola Akinyemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akinsola Akinyemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akinsola Akinyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vålerenga II

1 Temmuz 2013 yılında Dröbak-Frogn IK

1 Ocak 2014 yılında Grorud IL

3 Mart 2016 yılında Fredrikstad

12 Ocak 2018 yılında Sandnes Ulf

11 Şubat 2020 yılında Lok. Plovdiv

27 Ağustos 2020 yılında Maccabi Netanya

29 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2021 yılında Raufoss

24 Şubat 2022 yılında Grorud IL

1 Şubat 2023 yılında KFUM Oslo

Akinsola Akinyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akinsola Akinyemi şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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