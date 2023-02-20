Akinsola Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinsola Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akinsola Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akinsola Akinyemi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Akinsola Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinsola Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akinsola Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinsola Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akinsola Akinyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akinsola Akinyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akinsola Akinyemi 12 Temmuz 1993 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Akinsola Ihayere Azeez Akinyemi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akinsola Akinyemi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Akinsola Akinyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Akinsola Akinyemi'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akinsola Akinyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akinsola Akinyemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Akinsola Akinyemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akinsola Akinyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vålerenga II

1 Temmuz 2013 yılında Dröbak-Frogn IK

1 Ocak 2014 yılında Grorud IL

3 Mart 2016 yılında Fredrikstad

12 Ocak 2018 yılında Sandnes Ulf

11 Şubat 2020 yılında Lok. Plovdiv

27 Ağustos 2020 yılında Maccabi Netanya

29 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2021 yılında Raufoss

24 Şubat 2022 yılında Grorud IL

1 Şubat 2023 yılında KFUM Oslo

Akinsola Akinyemi kimdir

Akinsola Akinyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akinsola Akinyemi şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Holmlia SK

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Akinsola Akinyemi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Simon Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Mello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Mello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Mello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Mello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!