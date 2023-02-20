Thomas Klemetsen Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Klemetsen Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Klemetsen Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Klemetsen Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Klemetsen Jakobsen 23 Temmuz 1999 tarihinde Randaberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Klemetsen Jakobsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Thomas Klemetsen Jakobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Klemetsen Jakobsen'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Klemetsen Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Klemetsen Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Klemetsen Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Klemetsen Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Viking FK II

2 Ağustos 2018 yılında Vidar

31 Aralık 2018 yılında Viking FK II

26 Şubat 2019 yılında Vidar

9 Ocak 2020 yılında Moss FK

8 Ocak 2022 yılında KFUM Oslo

Thomas Klemetsen Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Klemetsen Jakobsen şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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