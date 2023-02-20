Andreas Vedeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vedeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vedeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vedeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vedeler 9 Ağustos 1995 tarihinde Asker şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vedeler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Andreas Vedeler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Vedeler'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andreas Vedeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vedeler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Vedeler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vedeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Asker

8 Ocak 2019 yılında Hönefoss

18 Eylül 2020 yılında Eidsvold Turn

31 Aralık 2020 yılında Hönefoss

23 Mart 2021 yılında Kongsvinger

18 Şubat 2022 yılında Eidsvold Turn

8 Ocak 2023 yılında KFUM Oslo

Andreas Vedeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vedeler şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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