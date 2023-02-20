Hakon Helland Hoseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Helland Hoseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Helland Hoseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Helland Hoseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Helland Hoseth 19 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Helland Hoseth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Helland Hoseth Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Hakon Helland Hoseth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hakon Helland Hoseth'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakon Helland Hoseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Helland Hoseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakon Helland Hoseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Helland Hoseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2020 yılında KFUM Oslo

Hakon Helland Hoseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Helland Hoseth şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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