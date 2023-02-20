Noah Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Jacobsen 28 Şubat 2004 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Noah Alexander Størk Jacobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Jacobsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Noah Jacobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Jacobsen'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Jacobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Jacobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında KFUM Oslo II

19 Mayıs 2022 yılında KFUM Oslo

Noah Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Jacobsen şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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