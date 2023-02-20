Simen Hestnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Hestnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Hestnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Hestnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Hestnes 5 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Hestnes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Simen Hestnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simen Hestnes'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simen Hestnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Hestnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Hestnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Hestnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2015 yılında Blackbirds

19 Temmuz 2019 yılında Skeid

8 Ocak 2022 yılında KFUM Oslo

Simen Hestnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Hestnes şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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