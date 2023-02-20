Emil Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Odegaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Odegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Odegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Odegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Odegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Odegaard 29 Nisan 1999 tarihinde Lillestrøm şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Emil Gundelach Ødegaard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Odegaard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Odegaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Odegaard'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Odegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Odegaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Odegaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Odegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lillestrøm

4 Ağustos 2017 yılında Levanger FK

31 Aralık 2017 yılında Lillestrøm

8 Ocak 2018 yılında Grorud IL

31 Aralık 2019 yılında Lillestrøm

23 Ocak 2020 yılında Grorud IL

31 Aralık 2020 yılında Lillestrøm

12 Mayıs 2021 yılında Stjördals B.

10 Ağustos 2021 yılında Lillestrøm

11 Ağustos 2021 yılında KFUM Oslo

Emil Odegaard kimdir

Emil Odegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Odegaard şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lillestrøm SK (-2015)

Emil Odegaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 23 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Odegaard nereli

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