Moussa Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moussa Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moussa Njie 2 Ekim 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Jailani Gaucho Njie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moussa Njie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Moussa Njie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Njie'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Moussa Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moussa Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.
Moussa Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Moussa Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Vålerenga
24 Temmuz 2015 yılında Baerum SK
1 Ocak 2016 yılında Stabæk Fotball
15 Ocak 2019 yılında Partizan
1 Ağustos 2019 yılında Odds BK
31 Aralık 2019 yılında Partizan
21 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz
23 Temmuz 2021 yılında Sandefjord
28 Mart 2022 yılında KFUM Oslo
Moussa Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moussa Njie şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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