Kristoffer Lassen Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Lassen Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Lassen Harrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Lassen Harrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Lassen Harrison 25 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Lassen Harrison Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Kristoffer Lassen Harrison, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Lassen Harrison'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Lassen Harrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Lassen Harrison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristoffer Lassen Harrison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Lassen Harrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Stabaek IF II

6 Ekim 2021 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2022 yılında Kjelsas IL

31 Ağustos 2022 yılında Stabæk Fotball

7 Eylül 2022 yılında Grorud IL

31 Aralık 2022 yılında Stabæk Fotball

24 Ocak 2023 yılında KFUM Oslo

Kristoffer Lassen Harrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Lassen Harrison şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stabæk Fotball (-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.