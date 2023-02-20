Keivan Ghaedamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keivan Ghaedamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keivan Ghaedamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keivan Ghaedamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keivan Ghaedamini 9 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keivan Ghaedamini Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Keivan Ghaedamini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Keivan Ghaedamini'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keivan Ghaedamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keivan Ghaedamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keivan Ghaedamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keivan Ghaedamini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Lørenskog IF

7 Şubat 2020 yılında Skeid

5 Ekim 2020 yılında KFUM Oslo

Keivan Ghaedamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keivan Ghaedamini şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keivan Ghaedamini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lilleström SK

Norveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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