Teodor Berg Haltvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Berg Haltvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Berg Haltvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Berg Haltvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Berg Haltvik 9 Nisan 2000 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Berg Haltvik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Teodor Berg Haltvik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Teodor Berg Haltvik'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Berg Haltvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Berg Haltvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Berg Haltvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Berg Haltvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında Raufoss

2 Şubat 2023 yılında KFUM Oslo

Teodor Berg Haltvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Berg Haltvik şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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