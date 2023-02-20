Kristian Solberg Aarstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Solberg Aarstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Solberg Aarstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Solberg Aarstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Solberg Aarstad 26 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Solberg Aarstad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Solberg Aarstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 19 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Solberg Aarstad'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Solberg Aarstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Solberg Aarstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Solberg Aarstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Solberg Aarstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2021 yılında KFUM Oslo

Kristian Solberg Aarstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Solberg Aarstad şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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