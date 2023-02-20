Hakon Stavrum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Stavrum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Stavrum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Stavrum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Stavrum 5 Ağustos 1998 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Kristian Stavrum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Stavrum Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Hakon Stavrum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hakon Stavrum'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hakon Stavrum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Stavrum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakon Stavrum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Stavrum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KFUM Oslo

Hakon Stavrum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Stavrum şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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