Andreas Hegdahl Gundersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hegdahl Gundersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hegdahl Gundersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hegdahl Gundersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hegdahl Gundersen 11 Mayıs 2000 tarihinde Levanger şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hegdahl Gundersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Hegdahl Gundersen'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hegdahl Gundersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Hegdahl Gundersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Hegdahl Gundersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hegdahl Gundersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında Levanger FK

1 Şubat 2023 yılında KFUM Oslo

Andreas Hegdahl Gundersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hegdahl Gundersen şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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