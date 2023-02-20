Johannes Hummelvoll Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Hummelvoll Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Hummelvoll Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Hummelvoll Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Hummelvoll Nunez 14 Aralık 1996 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Hummelvoll Nunez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Hummelvoll Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Johannes Hummelvoll Nunez'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Hummelvoll Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Hummelvoll Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Hummelvoll Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Hummelvoll Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Ready

1 Ocak 2017 yılında Skeid

9 Ocak 2020 yılında Sandnes Ulf

1 Ağustos 2021 yılında KFUM Oslo

Johannes Hummelvoll Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Hummelvoll Nunez şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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