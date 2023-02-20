Robin Rasch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Rasch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Rasch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Rasch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Rasch 10 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Robin Gravli Rasch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Rasch Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Robin Rasch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 26 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Robin Rasch'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Rasch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Rasch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Rasch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Rasch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Follo FK

26 Şubat 2016 yılında KFUM Oslo

Robin Rasch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Rasch şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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