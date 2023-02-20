Ayoub Aleesami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Aleesami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Aleesami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Aleesami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Aleesami 9 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Aleesami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Ayoub Aleesami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Aleesami'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Aleesami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Aleesami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Aleesami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Aleesami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Skeid

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında Fredrikstad

5 Ağustos 2022 yılında KFUM Oslo

Ayoub Aleesami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Aleesami şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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