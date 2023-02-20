Momodou Lion Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momodou Lion Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momodou Lion Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momodou Lion Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momodou Lion Njie 10 Aralık 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momodou Lion Njie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Momodou Lion Njie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Momodou Lion Njie'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momodou Lion Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momodou Lion Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momodou Lion Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momodou Lion Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Follo FK II

12 Haziran 2020 yılında Skeid Oslo U19

3 Mayıs 2021 yılında Moss FK

13 Ocak 2022 yılında KFUM Oslo

Momodou Lion Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momodou Lion Njie şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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