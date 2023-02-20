Joachim Prent Eckbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Prent Eckbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Prent Eckbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Prent Eckbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Prent Eckbo 5 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Prent Eckbo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joachim Prent Eckbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joachim Prent Eckbo'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joachim Prent Eckbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Prent Eckbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joachim Prent Eckbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Prent Eckbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında KFUM Oslo

Joachim Prent Eckbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Prent Eckbo şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joachim Prent Eckbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nordstrand IF

Norveç U15 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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