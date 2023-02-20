Sverre Hakami Sandal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverre Hakami Sandal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sverre Hakami Sandal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sverre Hakami Sandal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sverre Hakami Sandal 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sverre Hakami Sandal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sverre Hakami Sandal'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sverre Hakami Sandal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sverre Hakami Sandal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sverre Hakami Sandal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sverre Hakami Sandal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2022 yılında KFUM Oslo

23 Mart 2022 yılında Nordstrand IF

31 Aralık 2022 yılında KFUM Oslo

Sverre Hakami Sandal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sverre Hakami Sandal şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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