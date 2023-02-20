Remi Andre Svindland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remi Andre Svindland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Remi Andre Svindland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Remi Andre Svindland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Remi Andre Svindland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remi Andre Svindland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Remi Andre Svindland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remi Andre Svindland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remi Andre Svindland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remi Andre Svindland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remi Andre Svindland 29 Ekim 1997 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remi Andre Svindland Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Remi Andre Svindland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 26 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Remi Andre Svindland'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Remi Andre Svindland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remi Andre Svindland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Remi Andre Svindland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remi Andre Svindland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Elverum

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2018 yılında Moss FK

26 Mart 2020 yılında KFUM Oslo

Remi Andre Svindland kimdir

Remi Andre Svindland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remi Andre Svindland şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Remi Andre Svindland nereli

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