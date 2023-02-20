Dadi Dodou Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dadi Dodou Gaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dadi Dodou Gaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dadi Dodou Gaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dadi Dodou Gaye 21 Mart 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gambiya,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dadi Dodou Gaye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Dadi Dodou Gaye, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 31 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Dadi Dodou Gaye'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dadi Dodou Gaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dadi Dodou Gaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dadi Dodou Gaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dadi Dodou Gaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vålerenga II

1 Ocak 2015 yılında Lørenskog IF

14 Ağustos 2015 yılında Follo FK

8 Ocak 2016 yılında Lørenskog IF

31 Mart 2017 yılında KFUM Oslo

Dadi Dodou Gaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dadi Dodou Gaye şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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