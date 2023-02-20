Jonas Lange Hjorth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lange Hjorth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Lange Hjorth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Lange Hjorth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Lange Hjorth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lange Hjorth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Lange Hjorth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lange Hjorth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Lange Hjorth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Lange Hjorth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Lange Hjorth 30 Ocak 2001 tarihinde Ski şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Lange Hjorth Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Jonas Lange Hjorth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Lange Hjorth'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonas Lange Hjorth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Lange Hjorth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Lange Hjorth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Lange Hjorth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Follo FK II

1 Ocak 2018 yılında Follo FK

20 Ocak 2023 yılında KFUM Oslo

Jonas Lange Hjorth kimdir

Jonas Lange Hjorth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Lange Hjorth şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ski IL, Follo FK (-2017)

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Jonas Lange Hjorth nereli

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