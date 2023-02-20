Obilor Denzel Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obilor Denzel Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obilor Denzel Okeke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obilor Denzel Okeke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obilor Denzel Okeke 23 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obilor Denzel Okeke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Obilor Denzel Okeke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Obilor Denzel Okeke'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Obilor Denzel Okeke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obilor Denzel Okeke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obilor Denzel Okeke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obilor Denzel Okeke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2021 yılında Asker

23 Şubat 2022 yılında Fredrikstad

Obilor Denzel Okeke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obilor Denzel Okeke şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Obilor Denzel Okeke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vålerenga IF, Skeid

Norveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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